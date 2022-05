Projektchor Bad Godesberg : „Messias“ wird für den guten Zweck gesungen

Bad Godesberg Projektchor mit Händels „Messias“ für die Bürgerstiftung Rheinviertel

An diesem Abend proben sie zum ersten Mal alle zusammen: Seit Oktober 2021 arbeitet der Projektchor Bad Godesberg unter der Leitung von Maria Bennemann an einem der bekanntesten Chorwerke, Georg Friedrich Händels „Messias“, das am kommenden Samstag zugunsten der Palliativ- und Hospizprojekte der Bürgerstiftung Rheinviertel in St. Marien aufgeführt wird.