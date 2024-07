Naturschutz in Wachtberg Uwe Riecken ist neuer Ansprechpartner für Umweltfragen in Wachtberg

Wer Fragen zu seinem Garten hat oder von abgesägten Bäumen berichten möchte, kann in Wachtberg ab sofort Uwe Riecken kontaktieren. Der promovierte Naturschützer ist seit kurzem der neue Ansprechpartner des Bunds für Umwelt- und Naturschutz (BUND) in Wachtberg. Riecken ist damit die Kontaktperson bei Naturschutzanliegen. „Wir Ansprechpersonen bemühen uns aber auch, an den politischen Diskussionen der Kommunen teilzunehmen“, so Riecken.