Neubauprojekt „Kottentor“ Bundesanstalt für Post und Telekommunikation zieht nach Bad Godesberg

Die Bundesanstalt für Post und Telekommunikation (Banst PT) zieht in das Neubauprojekt „Kottentor“ an der Friesdorfer Straße in Bad Godesberg. Dies teilte am Dienstag der Projektentwickler, die Garbe Immobilien-Projekte GmbH, mit. Die Bundesanstalt werde die verbleibende Bürofläche von rund 3600 Quadratmetern beziehen. Das Kottentor verbindet auf einer Bruttogrundfläche von 13.200 Quadratmetern Wohnraum mit Büroflächen, in dem Gebäude hat, wie berichtet, auch die Bonner Polizei ihre neue Wache für den Stadtbezirk untergebracht. Eine Kindertagesstätte entsteht ebenfalls. Noch in diesem Jahr soll das Kottentor fertiggestellt werden, wie Garbe mitteilt.