Einsatz für Menschenrechte Bundesweit älteste bestehende Amnesty-Gruppe in Godesberg

Sie ist in mehrfacher Hinsicht in die Jahre gekommen: Deutschlands älteste weiter bestehende Gruppe der internationalen Hilfsorganisation Amnesty International sitzt in Bad Godesberg. Sie formierte sich 1968, nachdem 1961 der Rechtsanwalt Peter Benenson die Hilfsorganisation für Menschenrechte in Großbritannien gegründet hatte. 55 arbeitsreiche Ehrenamtsjahre sind seither vergangen. „Unsere Gruppe hat nicht mehr viele Mitglieder“, berichtet Sprecherin Hildegund Schlossmacher. „Aber alle haben sich in der Vergangenheit sehr engagiert. Heute sind wir nur noch mit zwei oder drei Informationsständen im Jahr aktiv.“ Und dazu gibt es eine Unterschriftsaktion zum „Briefmarathon am Tag der Menschenrechte“ am 10. Dezember.