Förderverein Bad Godesberger Kultur setzt Zeichen : Bunte Farben gegen die Verschmutzung

Die Künstlerin Jutta Roth hat ein leuchtendes Porträt von Ria Maternus auf den Verteilerkasten gemalt. Foto: Niklas Schröder

Bad Godesberg Mit einer Reihe von Stadtverschönerungsprojekten will der Förderverein Bad Godesberger Kultur und Stadt Scene ein buntes Zeichen in ihrem Kiez setzen. Um das erste Projekt kümmerte sich die Godesberger Künstlerin Jutta Roth an einem ungewöhnlichen Ort.



Achtlos weggeworfener Müll sowie Schmierereien auf Laternenpfosten und Verteilerkästen sollen in der Godesberger Innenstadt zum Alltag gehören. Mit einer Reihe von Stadtverschönerungsprojekten will der Förderverein Bad Godesberger Kultur und Stadt Scene dagegen nun ein buntes Zeichen setzen.

Die erste Aktion fand bereits am Sonntag vor dem Kurpark statt. Dort, bei der Ampel vor dem Parkhotel, sollen Passanten bisher auf einen „verschmierten und hässlichen“ Verteilerkasten geblickt haben. Bei leichtem Nieselregen hatte Künstlerin Jutta Roth nun ein leuchtendes Porträt von Ria Maternus auf den Kasten gemalt. „Sie hat ein ausdrucksstarkes Gesicht und ist eine interessante Godesberger Persönlichkeit“, erklärt Roth ihre Motivwahl.

Zehn Stunden Arbeit am Verteilerkasten

Für das Porträt habe sie eine Fotoauswahl von Maternus als Vorlage genommen. Die knalligen Acryltöne sollen den Betrachter an die Popfarben der 1970er Jahre erinnern. „Ich wollte erreichen, dass die Menschen, die hier unterwegs sind, auf Maternus aufmerksam werden“, sagte die Künstlerin, die zuvor das Porträt auf eine Leinwand gemalt hatte.

Wegen der Corona-Pandemie musste Roth ihre Kunst hauptsächlich online zeigen. Umso mehr freute sich die Godesbergerin, wieder in der Öffentlichkeit malen zu dürfen. Zehn Stunden lang arbeitete Roth an dem Verteilerkasten. Einige Passanten blieben währenddessen neugierig am Tisch der Künstlerin stehen, stellten Fragen und lobten die Aktion.

Vereinsvorsitzende Angela Biller, die ebenfalls zur Stelle war, zeigte sich begeistert vom neuen Farbengewand. „Wir konnten Jutta Roth dafür gewinnen, den Verteilerkasten in einer Art Performance neu zu gestalten und stellen die Künstlerin auch mit einem ausführlichen Atelierbesuch auf unserer Homepage vor“, sagte sie.

Viele bürgerschaftliche Initiativen sind bereits aktiv

Die Aktion sei nach Absprache mit dem Tiefbauamt der Stadt Bonn geschehen. Der Förderverein verwies in diesem Zuge auf weitere „Schmuddelecken“ in der Godesberger City und bemängelte die „Interesselosigkeit“ einiger Godesberger. „Wir wollen dem Gefühl von Machtlosigkeit, der Vermüllung und der Vernachlässigung des grundsätzlich attraktiven Erscheinungsbilds etwas entgegensetzen“, sagte Biller.