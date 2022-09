Bonner Montag Stiftung feiert Geburtstag : Bunter Teppich für 30 Jahre Kunst

Bonn Die Montag Stiftung Kunst und Gesellschaft hat am Sonntag ihr 30-jähriges Bestehen gefeiert. Ihre Devise – „Handeln in sozialer Verantwortung“ – gilt bis heute.

Einen 35 Meter langen bunten Teppich rollten die Mitglieder der Montag Stiftung Kunst und Gesellschaft am Sonntag auf ihrem Grundstück aus: Er entstand vor drei Jahren daraus, dass viele Menschen Stoffreste und Geschichten dazu beisteuerten. Das Projekt zeigt, was die Stiftung ausmacht.

Historischer Ort in Plittersdorf : 2024 soll der Ami-Club wiedereröffnet werden Die Montag-Stiftungen wollen den Amerikanischen Club wieder mit Leben füllen. Er soll ein Ort der Demokratie und des Austausches werden. Vertreter der Stiftungen stellten in der Bezirksvertretung Bad Godesberg ihre Planungen und die Finanzierung vor. Auch die Politik könnte dort tagen.

Die Montag Stiftung möchte den früheren American Embassy Club in der Amerikanischen Siedlung in Plittersdorf mit künstlerischem Leben füllen. Die Planungen seien aber noch in der Anfangsphase, so Vorsitzende Ruth Gilberger.