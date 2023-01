Kooperation in Bad Godesberg : Burger mit den Baskets

In der Küche des inklusiven Restaurants Godesburger am Moltkeplatz bauen die Telekom-Baskets TJ Short II (v.r.), Mike Kessens und Beikoch Davut Dere-Knapp am 12. Januar 2023 gemeinsam die ersten „BBL“ Spitzenreiter Burger der Baskets, den Burger des Monats im Februar 2023. Foto: Petra Reuter

Bad Godesberg Salat, Cheddar, Tomaten und Röstzwiebeln: Das inklusive Restaurant Godesburger hat jetzt gemeinsam mit den Telekom Baskets den Burger des Monats Februar präsentiert. Warum die Stars aus der Halle in der Küche mithelfen.

In Zusammenarbeit mit den Telekom Baskets Bonn präsentierte das Team des inklusiven Restaurants Godesburger den gemeinsam kreierten Burger des Monats Februar: den „BBL“ Spitzenreiter. Beim Meet-and-Greet bauten die Basketballer in der Küche am Moltkeplatz die ersten Burger höchstpersönlich, zusammen mit dem gehörlosen Beikoch Davut Dere-Knapp.

Ein Spieler-Quartett der Telekom Baskets Bonn hat am Dienstagabend auf dem Bonner Weihnachtsmarkt Glühwein ausgeschenkt. Der Erlös der Aktion soll einem guten Zweck in der Region zugutekommen.

Kein Sonderstatus am Markt

„Wir haben keinen Sonderstatus auf dem Markt, wir bewähren und hier am Standort seit Jahren im Wettbewerb mit den anderen Restaurants“, betonte Wolfgang Pütz, Geschäftsführer der Stiftung Gemeindepsychiatrie Bonn-Rhein-Sieg und Leiter des Netzwerks „bonn-rhein-sieg-fairbindet“. Das sei auch in allen anderen Betrieben so, in die sie Mitarbeiter mit unterschiedlichen körperlichen und mentalen Einschränkungen vermitteln.