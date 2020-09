Kind schwerverletzt : Bus und Roller kollidieren in Bad Godesberg

Bus und Roller kollidieren in Bad Godesberg

Der Unfallort an der Rheinallee in Bad Godesberg. Foto: Petra Reuter

Bad Godesberg Bei dem Zusammenprall eines Rollerfahrers mit einem Linienbus in Bad Godesberg wurde am Dienstagabend ein achtjähriger Junge schwerverletzt.

Am Dienstagabend ist ein achtjähriger Junge beim dem Unfall eines Rollerfahrers in Bad Godesberg schwer verletzt worden. Auf der Rheinallee in Richtung Innenstadt fahrend verlor der Fahrer auf der regennassen Straße kurz vor der Unterführung die Kontrolle über sein Gefährt. Dabei stieß er frontal mit einem entgegenkommenden Linienbus zusammen.