150.000 Euro für Renovierung Seltenes Glockenspiel zurück in Bad Godesberg

Als aus Richtung des Lastwagens laute, hydraulische Geräusche zu vernehmen sind, ist klar, dass das Problem mit dem Kran beseitigt werden konnte. Zuerst heben die Fachleute sehr vorsichtig den Glockenturm von der Ladefläche, bugsieren ihn an einem Baum vorbei und stellen ihn anschließend neben der Spielerkabine ab. Die Gurte werden an anderer Stellen verlegt und der Turm anschließend in die Höhe gehoben, um ihn auf die Kabine zu setzen. Mittels Wasserwaage wird kontrolliert, ob auch alles gerade ist. Wagner schaut noch einmal genau hin. Es passt alles. Anschließend werden die schweren Glocken vom Lastwagen gehoben. Sie sind gruppenweise an massiven Holzträgern befestigt, die am Glockenturm montiert werden. Nach einem Blick auf den Plan, wo welche Glocken und in welcher Reihenfolge zu hängen haben, werden die schweren Glocken in die Höhe gehoben. Zwei Männer der niederländischen Firma bringen sie in Position und befestigen sie.