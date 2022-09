Casting-Aufruf in Bad Godesberg : Suche nach TV-Sternchen mit Prince Damien

Bad Godesberg Talentsucher waren am Freitag in der Fronhofer Galeria in Bad Godesberg unterwegs. Auch eine ehemalige Bonner DSDS-Kandidatin war auf der Bühne. Stargast war einer, der es bereits zu einigem Ruhm geschafft hat, als Sänger und im Dschungelcamp.

Zwischen Schuhgeschäft, Drogeriemarkt und Backstube war am Freitag in der Fronhofer Galeria allerhand geboten. Eine Event-Agentur hatte im Auftrag der Unterhaltungsmarke Ufa eine kleine Bühne errichtet, auf der diejenigen Menschen ihr Talent unter Beweis stellen durften, die sich schon immer die Frage gestellt haben: „Habe ich das Zeug, vor einer Kamera zu stehen?“ Tja, und da kam doch einiges zusammen.

Die Veranstalter hatten „eine spannende Show mit Gänsehautmomenten und emotionsgeladenen Darbietungen“ versprochen. Allerdings ließen sie im Vorfeld nicht unerwähnt, dass die Qualität der Darbietung abhängig von den Talenten aus der Umgebung sei. Wie sollte es auch anders sein?

Dass die ganze Aktion natürlich letztlich dem Geschäft dient, in diesem Fall der hungrigen Suche nach frischen Gesichtern für Fernsehformate, versteht sich von selbst. Und um den Leuten das Ganze noch etwas schmackhafter zu machen, kam nach dem Sturzregen am Nachmittag Prince Damien eingetrudelt, der im Jahre 2016 die Staffel Deutschland sucht den Superstar (DSDS) gewonnen hatte und vor zwei Jahren am Dschungelcamp teilgenommen hat.

Schon längst ihren Auftritt hingelegt

Bis zu dessen Eintreffen hatte Lina Aqra ihren Auftritt schon längst hingelegt. Die Zehnjährige war mit Mutter Raouia aus Meckenheim angereist und entzückte das Publikum mit einem schauspielerischen Schlagabtausch, den sie sich mit Talentsucher Otto Nitschke ablieferte. Sie, Lina, als Mädchen, das versucht ihrem Papa, Nitschke, 50 Euro mehr Taschengeld aus den Rippen zu leiern und dabei letztlich grandios scheitert. Lina spielt an ihrer Realschule leidenschaftlich gern Theater und moderiert sogar. „Ich würde gerne mal in einer Serie oder einem Film mitspielen. Am liebsten in ,Rote Rosen‘, am liebsten die Schwester von Lilly“, sagte sie.

Mehr zufällig hineingeraten in den Strudel der Kameras ist die Bad Godesbergerin Franziska Gillo, die vom Arztbesuch eigentlich direkt mit dem Fahrrad weiter ins Schwimmbad eilen wollte, aber die Bühne doch nicht so ohne Weiteres links liegen lassen konnte. Zumal Gillo die Vorerfahrung nicht abzusprechen ist. Die zweifache Mutter hat 2016 eben an der DSDS-Staffel teilgenommen, die Prince Damien letztlich für sich entscheiden konnte. Auf der Bühne schauspielert sie was (Die vermasselte Hochzeit) und singt ein Stück von Sarah Connor, alles mit warmem Applaus bedacht. „Ich habe seit DSDS zwei süße Kinder bekommen, aber wenn nach dem Casting jetzt ein Angebot rauskommt: Warum nicht?“

Extra aus Oberhausen angereist

Dieser Ansatz scheint die Glücks- und Talentritter an diesem Tag zu einen. Barbara Schiller und Andy Garden, die als Musikduo Harmony Angels auftreten, sind extra aus Oberhausen angereist, um auf die Bühne zu treten. Und da wäre noch Juliette Breuer. Die Oberkasselerin besuchte die Christophorusschule in Königswinter und lässt sich mittlerweile zur Musicaldarstellerin in Hamburg ausbilden. Für den Tag hat sich die 20-Jährige extra freigenommen, um in die alte Heimat zurückzukehren. Ihre Gesangseinlage gefällt Nitschke gut, der ihr eine warme Stimme attestiert.

Bei der Schauspieleinlage mit dem Talentsucher herrscht allerdings kurz Verwirrung, die sicher einer gewissen Aufregung geschuldet ist und vielleicht auch der etwas undeutlichen Erklärung von Nitschke.

Schwierig in einer Telenovela

Die Eckpfeiler des vorgegebenen Dramoletts: Juliette Breuer ruft nach Monaten der Funkstille ihre beste Freundin an und hört im Hintergrund eine männliche Stimme, die nach einem Badehandtuch fragt. Es ist die Stimme ihres Freundes, der mittlerweile mit der Busenfreundin das Bett teilt. Juliette Breuer denkt hingegen zunächst, dass der Mann im Hintergrund der Freund der Freundin ist, was im Leben nicht allzu tragisch wäre, aber bei einer Telenovela die Einschaltquoten empfindlich sinken ließe. Doch schnell schafft Nitschke die nötige Klarheit für den Dialog, und das Talent aus Oberkassel/Hamburg regt sich am Telefon gebührend auf.

