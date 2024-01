Ehemalige Godesia Christel-Marie Loef im Alter von 93 Jahren gestorben

Selbst im hohen Alter ging Loef mit der Zeit und war für Neuerungen offen. Als in Bonn das kostenlose Sportangebot im Sommer angeboten wurde, zog sie sich wieder die Fitnessschuhe an: In den ersten Jahren von Sport im Park nahm sie begeistert an den Zumba-Kursen teil – „und hat voller Elan mitgemacht“, erinnert sich der Vorsitzende des Vereins. Als sie merkte, dass sie langsam kürzertreten musste, zog sie sich nicht komplett aus dem Vereinsleben zurück. Sie besuchte mit Begeisterung die Veranstaltungen des GTV. „Damit hat sie stets ihre Verbundenheit mit dem Verein gezeigt“, so Zachcial.