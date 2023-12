Bauwerk in Bad Godesberg Errichtung der Christuskirche in Bonn begann vor 70 Jahren

Nach 1945 war die damals evangelische Stadtgemeinde Bad Godesbergs dabei, sich durch den Zuzug von Heimatvertriebenen und Bundesbediensteten sprunghaft von 15.000 auf gut 30.000 Mitglieder zu verdoppeln. Neben der 1856 erbauten Rigal`schen Kapelle und der 1880 fertiggestellten großen Erlöserkirche mussten unbedingt weitere Gotteshäuser her: Ab 1961 wurden in fünf Gemeinden die Plittersdorfer Christuskirche (1953), die Mehlemer Heilandkirche (1955), die Friesdorfer Pauluskirche (1960), die Pennenfelder Johanneskirche (1962), die Marienforster Kirche (1966) und die Plittersdorfer Thomaskapelle (1966) sowie die Heiderhofer Immanuelkirche (1973) hochgezogen. In den heute noch vier Gemeinden sind inzwischen die Thomaskapelle stillgelegt und die Marienforster Kirche an die russisch-orthodoxe Gemeinde verkauft worden.