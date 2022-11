Crowdfunding-Aktion : Circusschule Don Mehloni in Bonn sammelt für ein neues Zeltdach

Bad Godesberg/Wachtberg Die Circusschule Don Mehloni hat eine Crowdfunding-Aktion gestartet, um das Geld für ein neues Zeltdach zu sammeln. Das alte Dach ist porös geworden, nachdem es drei Monate lang bei der Fluthilfe in Sinzig stand.

„Nachdem es zwischendurch drei Monate lang bei der Fluthilfe in Sinzig stand, ist das Dach einfach porös geworden“, so Jörg Nitsch, Leiter der beliebten Circusschule Don Mehloni. Seine Circus-Familie und er haben nun eine Crowdfunding-Aktion gestartet, um das Geld für ein neues Zeltdach zu sammeln.

Die Aktion läuft über die VR-Bank Bonn/Rhein-Sieg, die für jede Spende in Höhe von mindestens zehn Euro zehn Euro dazugibt. Je mehr Einzelspenden in kleinerer Stückelung also eingehen, desto mehr gibt die Bank dazu. „Wir haben das Spendenziel bei 3500 Euro angesetzt“, so Nitsch. „Damit können wir das Dach finanzieren. Die Seitenteile sind aktuell noch in Ordnung. Wenn mehr Geld gespendet werden sollte, werden wir das in weitere Zeltteile oder auch Requisiten investieren.“