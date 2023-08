Bonner Titelhändler Consul Hans-Hermann Weyer ist gestorben

Die Trauerfeier soll laut Weyers Ehefrau im kleinsten Kreis in einer „kleinen romantischen Kapelle“ stattfinden. Ob damit die Michaelskapelle auf dem Burgfriedhof gemeint ist, blieb offen. Der weiße Grabstein steht jedenfalls in Sichtweite der barocken Kirche. Hans-Hermann Weyer, geboren am 22. April 1938 in Berlin, ist am 15. August 2023 gestorben. Dass auf seinem Grabstein nun wohl Rio de Janeiro stehen wird und nicht Bonn, hätte ihm sicher gefallen.