Neues Restaurant in Wachtberg-Villip : "Cooking Inn" wird zum libanesischen "Feniqia-Restaurant"

Elie El-Hayek beschriftet die Speisekarte im Eingangsbereich seines neuen Restaurants. Foto: Alfred Schmelzeisen

Wachtberg-Villip Das „Cooking Inn“ wird zum libanesischen „Feniqia-Restaurant“: Neuer Pächter und damit auch Betreiber und Koch ist jetzt Elie El-Hayek, der ab Anfang 2022 in Wachtberg-Villip im dortigen Gewerbegebiet libanesische Spezialitäten servieren wird.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Alfred Schmelzeisen

Im Gewerbegebiet Villip gibt es Neuigkeiten, die sich schon irgendwie länger abzeichneten. Die Pächterin des seit vielen Jahren bekannten Speiselokals „Cooking Inn“, Ricarda Görgen, hatte ihren Vertrag mit dem Eigentümer des Gebäudes, Bernd Fischer, im Sommer gekündigt. Seit dieser Zeit ist die Gaststätte geschlossen.

Auf der Cooking Inn-Homepage bezeichnet die bisherige Pächterin das Jahr 2021 „als Jahr der Veränderung, in dem sie sich dazu entschlossen habe, eine neue Catering-Küche“ im Eifelort Zülpich-Schwerfen zu betreiben. Und seit Tagen fragen sich Menschen in den sozialen Netzwerken, was denn nun aus dem „Cooking Inn“ wird, weil dort eifrig Handwerker ein- und ausgingen. Gelüftet ist das Geheimnis spätestens seit Mitte vergangener Woche, als die Namensumbenennung an der Gebäude-Außenfläche durch Anbringen des neuen Namens an der Gebäude-Attika und einer Werbestele vollzogen wurde.

Jetzt wird aus „Cooking Inn“ das „Feniqia-Restaurant“. Und die Eröffnung ist für den Beginn des Jahres 2022 vorgesehen, äußert Gebäudeeigentümer Bernd Fischer. „Feniqia“ heißt auf deutsch „Phönizier“ und dem neuen Betreiber faszinieren die Phönizier schon immer, weil sie auch als geschickte Schiffbauer und Seefahrer bekannt wurden. 60 Sitzplätze gibt es im Innenraum und genauso viele auf der großen Außenterrasse. Das Parkplatzangebot im direkten Umfeld ist gut.

Gewonnen wurde als neuer Pächter und damit auch Betreiber Elie El-Hayek, der bislang die kulinarischen Genüsse aus seiner libanesischen Heimat in Bonn-Beuel als dortiger Koch im Restaurant „MontLiban“ auf die Teller brachte. Bis Oktober kochte El-Hayek, der mehr als drei Jahrzehnte in Deutschland lebt und seit 2008 in Bonn tätig ist, in Beuel.

In Wachtberg will er als Koch zu seinen angedachten Öffnungszeiten täglich zwischen 11 und 23 Uhr schnell Fuß fassen. „Da kommen sicherlich auch zukünftig Gäste, die mich als leidenschaftlichen libanesischen Koch aus Bonn-Beuel kennen“, schmunzelt der neue Pächter. Fertiggestellt im Eingangsbereich ist bereits auf Tafeln das aktuelle Angebot an Speisen. Ab der Eröffnung locken dann beispielsweise Sandwich-Menüs, wie Falafel Special mit Hummus, Schawarma mit Knoblauchcreme (Fleisch vom Drehspieß in einer Teigtasche), Makali mit Salat, ein Falafel (Kichererbsen-) Burger und Lamm- sowie Hähnchenspieß, Linsensuppe nach libanesischer Art, Hähnchen-Suppe sowie viele Salate. Sehr umfangreich ist auch die Mittag- und Abendkarte mit Hähnchen- und Lammgerichten sowie Fisch, zubereitet mit libanesischen Spezialgewürzen. Auf den Tisch kommt auf jeden Fall viel Gemüse, wie Auberginen, Paprika und Tomaten, Hülsenfrüchte, beispielsweise auch Linsen und Kichererbsen sowie Bulgur, eines der Hauptbestandteile der libanesischen Küche. Und gute libanesische Weine stehen ebenfalls auf der reichhaltigen Karte.