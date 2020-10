Perspektivgepräche bei der Frauenhilfe : „Corona deckt Krisen gnadenlos auf“

Bad Godesberg Menschen in Trennung können monatlich zu fachlich begleiteten Perspektivgesprächen bei der Frauenhilfe Bad Godesberg zusammenkommen. In der Pandemie häufen sich die Fälle.

„Also haben wir ihr in der Gruppe geraten, den Schmerz ruhig zuzulassen, aber dann nicht nur auf das zu starren, was sie verloren hat, sondern sich an ihre eigenen Ressourcen zu erinnern“, berichtet Sofie Otto, Referentin für Persönlichkeitsentwicklung, die die Gespräche begleitet. Nach einigen Treffen habe Ute den ersten Schritt geschafft: Jetzt geht sie den Englisch-Online-Kurs an, den sie für eine Aufstockung ihrer Arbeit unbedingt braucht. Zudem vermittelte die Gruppe ihr auch den Kontakt zu einem guten Scheidungsanwalt. „Und das Wichtigste: Ute hat jetzt wieder Selbstwertgefühl“, sagt Otto.

Menschen mit einem entsprechenden Krankheitsbild seien allerdings nicht gut in den Perspektivgesprächen aufgehoben. Das erkenne Otto schnell und begleite sie dann zu einem Psychiater oder in die Klinik, sagt sie. Aktuell kämen spürbar mehr Eheleute nach Trennungen in die Gespräche. „Paare hängen sich in der Pandemie zu eng auf der Pelle“, da komme all das hoch, was sonst nicht ausgesprochen werde, weiß die Gesprächsleiterin. „Corona deckt Krisen gnadenlos auf.“ Besonders aktuell sei also der Austausch in Gemeinschaft kein aussterbendes Kommunikationsfossil, sondern notwendiger denn je. „Denn wenn wir in der Gruppe wissen, dass wir nicht allein mit unserem Leid sind, geht es uns doch gleich etwas besser.“