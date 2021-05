Partei Basis tritt in Bonn an : Corona-Kritiker fordern breitere Debatte

Partei Basis tritt in Bonn an

Gregor Berneiser tritt für die neue Partei Basis als Direktkandidat in Bonn für die Bundestagswahl an. Foto: Basis

Bonn Die Partei Basis tritt bei der Bundestagswahl in Bonn mit einem eigenen Kandidaten an. Die Gründung erfolgte aus der Widerstandsbewegung gegen die Corona-Politik der Bundesregierung.

Im September wird die Basisdemokratische Partei Deutschland auch in Bonn zur Bundestagswahl antreten. Als Kandidat hat sich der 45-jährige ehemalige Banker Gregor Berneiser aufstellen lassen. Die Basis, wie sich die Partei selbst abkürzt, ist eine Nachfolgeorganisation von Widerstand 2020. Diese Initiative hatte sich im April vergangenen Jahres gebildet, mittlerweile aber wieder aufgelöst. Ihr gehörten Gegner der staatlichen Pandemieeinschränkungen aus dem Umfeld der Querdenker-Bewegung an, die bei Demonstrationen auch Maskenpflicht und Mindestabstände zueinander ignorierten.

Die beiden Politikwissenschaftler Thomas Bräuninger und Marc Debus kommen in einem Beitrag für die Bundeszentrale für politische Bildung zu der Einschätzung, dass die thematischen Schwerpunkte der Basis neben der Kritik an den Corona-Maßnahmen die Ablehnung einer verpflichtenden Impfung (die es in Deutschland für Corona-Impfstoffe nicht gibt) und eines 5G-Mobilfunknetzausbaus aus gesundheitlichen Gründen ausmachen. In der Gesundheitspolitik fordert die Partei eine Gleichstellung von alternativ-medizinischen Therapieformen mit der sogenannten Schulmedizin. Die Partei sei in ihrem Spektrum nicht verortbar und argumentiere mit Pauschalaussagen, die Politik habe sich von den Bürgern entfremdet und werde von Großkonzernen gelenkt „populistisch“. Bräuninger sieht eine anthroposophische Weltanschauung als Fundament, eine esoterische Haltung also, die auf den Lehren von Rudolf Steiner aufbaut.