Feuerwehreinsatz in Bad Godesberg : Dach von Neubau in Friesdorf in Brand geraten

Dach von Neubau in Friesdorf in Brand geraten

Bad Godesberg Die Feuerwehr musste sich am Samstagabend um einem brennenden Dachstuhl eines Neubaus in Friesdorf kümmern. Möglicherweise hatten Bauarbeiten das Feuer ausgelöst.

Aus bisher noch ungeklärter Ursache ist am späten Samstagabend der Dachstuhl eines Neubaus an der Friesdorfer Straße in Bad Godesberg in Flammen geraten. Die Feuerwehr rückte mit mehreren Kräften zu dem im Bau befindlichen Haus aus.