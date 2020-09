Baumfällung im Park Carstanjen : Darum ist der Mammutbaum nicht zu retten

Plittersdorf Die Fällung eines Mammutbaums im Park Carstanjen hat besorgte Bürger auf den Plan gerufen. Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben klärt als Parkbetreiber über die Hintergründe auf.

Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) hat nun erklärt, warum der Mammutbaum im Park Carstanjen nicht zu retten war. Wie berichtet, war er am Dienstag zur Fällung vorbereitet worden – was besorgte Anwohner dem GA gemeldet hatten. „Die Sumpfzypresse wies Astungswunden sowie Auffälligkeiten in der Belaubung auf“, sagte Bima-Pressesprecher Thorsten Grützner. Die Bonner Behörde verwaltet den denkmalgeschützten Park.