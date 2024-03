Von der Generation Golf zu Caspar David Friedrich Darum kommt Bestsellerautor Florian Illies nach Bonn

Während seines Studiums der Kunstgeschichte und Neueren Geschichte lebte Illies auch in Bonn. Auf die Frage, wie man ihn sich als Studenten an der Bonner Universität vorstellen könne, antwortet der Bestsellerautor: „Ich saß, wenn überhaupt, in der wundervoll altmodischen Bibliothek des Kunsthistorischen Seminars im Schloss – aber meist spielte ich Fußball auf der Hofgartenwiese.“ Er habe damals erst im Studentenwohnheim in Endenich, dann in der Südstadt gewohnt, blickt er zurück. Auch heute noch habe er Kontakte nach Bonn, „auch zu vielen meiner Mitstudenten“, ergänzt Illies. Das sehr kleine Kunsthistorische und das größere Historische Institut, überhaupt das studentische Bonn habe er in bester Erinnerung. „Dort habe ich das genaue Sehen und das genaue Fragen gelernt. Seitdem weiß ich, wie aufregend und unerzählt die Vergangenheit eigentlich ist.“