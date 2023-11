Schwierige Finanzierung Darum stand die Weihnachtsbeleuchtung in Bad Godesberg auf der Kippe

Unterstützung kam nun aus der Politik. In ihrer jüngsten Sitzung beschäftigte sich die Bezirksvertretung auf Betreiben der CDU mit dem Thema. 7500 Euro, so der einstimmige Beschluss, wird dem Verein aus dem sogenannten Feuerwehrtopf des Bezirks zur Verfügung gestellt. Die Begründung: Durch Pandemie und Energiekrise sei es den Geschäftsleuten nicht möglich, ausreichend Spenden zur Verfügung zu stellen, hieß es. Daher solle der Bezirk einspringen. Schließlich sei die alljährliche Weihnachtsbeleuchtung ein wichtiges Element und trage zur Attraktivität der Bad Godesberger Innenstadt in der Weihnachtszeit bei. Die Unterstützung kam zum richtigen Zeitpunkt: Hätte es sie nicht gegeben, „wäre die Beleuchtung in der Bahnhofstraße unten geblieben“, so Meinertzhagen.