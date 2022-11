Glockenspiel aus dem Stadtpark wird restauriert : Das Bad Godesberger Carillon geht auf Reisen

Seltenes Groß-Instrument

Voraussichtlich ab Sommer 2023 werden die drei Godesberger Carilloneure Georg Wagner, Ariane Toffel und Rolf Linden die Glocken wieder regelmäßig bei öffentlichen Konzerten zum Klingen bringen. Bis dahin kommen Freunde des außergewöhnlichen Instruments, von dem es 49 in Deutschland geben soll, in der Pfarrkirche St. Josef in Beuel auf Ihre Kosten. Dort kann man allerdings nicht beim Spielen zuschauen, wie in Bad Godesberg – wodurch es einzigartig sein soll. Für das Spiel sei einiges an Kraftaufwand nötig, erklärt der ausgebildete Carilloneur Georg Wagner. Angeschlagen wird die Klaviatur in der Regel mit der Unterseite der Faust. Anders als bei Kirchenversionen habe man in der „Outdoor-Variante“ die Möglichkeit, durch veränderte Anschlagshärte die Lautstärke zu variieren.