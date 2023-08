Bon Jovi Tribute Band und mehr Das bietet das Sommerfest im Bad Godesberger Kurpark

Dabei handelt es sich auf der großen Bühne um die Köln-Bonner Mundartgruppe „Sibbeschuss“ („Angelika“) mit „Karneval im Sommer“ (17 Uhr) und danach um „Bounce“, die bekannte „Bon Jovi Tribute Band“, deren Sänger Oliver Henrich den Feuilletons nach stimmlich an den US-Star („Livin` on a Prayer“) so nah kommt wie kein anderer. Ab 19.30 Uhr ist eine Zeitreise durch 25 Jahre Rockgeschichte à la Bon Jovi zu erwarten. Auf der zweiten Bühne macht derweil ab 18 Uhr die kölsche Mundartband „Kwien – De Stäänefleejer vum Rhing“ Stimmung („Kumm danz met mir“). Und ab 19 Uhr soll Livemusiker Willi Wonder („Die Frau von vis-á-vis“) den Kurpark noch einmal rocken.