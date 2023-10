Abwechslungsreiches Programm Das erwartet Besucher im Rüngsdorfer Kulturbad

Er ist ein Symbol für alles, was da noch kommen wird. Der Flügel, den der Vorstand des Vereins Rüngsdorfer Kulturbad seit Kurzem in seinen Räumen am Panoramabad willkommen geheißen hat. Und das nicht nur für den kulturellen, sondern auch für den sportlichen Part. Denn Ballett oder Schauspiel, Turnen oder Chorgesang – die Übergänge zwischen dem einen und dem anderen sind häufig fließend, sagt Anna Baumgart vom Verein. Fest steht allerdings eins: Der Flügel dient nicht nur der Verschönerung des Raums. Er wird bei der mancher Veranstaltung auch eine zentrale Rolle spielen. Und davon hat der Verein in den kommenden Wochen noch einige geplant.