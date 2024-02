Auftakt zu Konzertreihen Das erwartet das Publikum bei „Musik im Park 2024“ in Bad Godesberg

Fest engagiert sind, wie Joachim Schäfer seitens des Vereins Bürger.Bad Godesberg bestätigt, auch schon die Bands für die Open-Air-Veranstaltung „Musik im Park“ vor dem Trinkpavillon-Gebäude im Stadtpark. Jeweils mittwochs ab 19 Uhr treten die folgenden Bands auf: „Home At Last“ am 29. Mai mit Steely Dan Tribute, „Bad Keys“ am 5. Juni mit Rock Cover, „Still Funky“ am 12. Juni mit Soul Funk Pop begeistern, „Taste of Woodstock“ am 19. Juni mit Kompositionen von Crosby Stills Nash and Young, „Soulfoul of Blues“ am 26. Juni mit Blues und „SuperVibe“ am 3. Juli mit Jazz.