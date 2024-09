Herbstkirmes in Bad Godesberg Das erwartet die Besucher bei der Plittersdorfer Kirmes

Danach wird auf dem Dorfplatz weitergefeiert, bevor es dem Zacheies an den Kragen geht. Gegen 19 Uhr, so Lindlar, wird es am Rheinufer eine Verhandlung geben. Zwar hat der OA nach wie vor die Hoffnung, dass der Kirmeskerl den festlichen Reigen nicht stören wird. Aber noch weiß man nicht, ob er sich nicht doch etwas zuschulden kommen lässt. Davon kommt er dann auf jeden Fall nicht. Ihm wird für jede Narretei der Prozess gemacht und das Urteil direkt am Rhein vollstreckt.