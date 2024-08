General-Anzeiger verlost Tickets Das erwartet die Besucher bei „Kinopolis fairbindet“ in Bad Godesberg

Drei mal zwei Tickets

Der General-Anzeiger verlost fünf Mal zwei Karten für den Abend am Dienstag, 24. September, im Kinopolis. Leserinnen und Leser, die an der Verlosung teilnehmen möchten, rufen die Hotline unter 01378/786040* an. Oder Sie schicken eine SMS mit dem Kennwort GA40 sowie Ihre Adresse an die Kurzwahl 99699*. Teilnehmer geben bitte Namen und Adresse an. Die Teilnahme ist erst ab 18 Jahren möglich, ausgeschlossen sind Mitarbeitende der General-Anzeiger Bonn GmbH oder verbundener Unternehmen. Eine Barauszahlung des Gewinns kann nicht erfolgen. Unsere Teilnahme- und Datenschutzbedingungen finden Sie auch unter www.ga.de/teilnahme. Die Hotline ist bis Donnerstag, 22. August, 24 Uhr, freigeschaltet. Die Gewinner werden telefonisch benachrichtigt. *0,50 €/Anruf a.d.dt. Festnetz; Mobilfunk abweichend.