Veranstaltung vom Godesberger Karnevalsverein Das erwartet die Besucher beim Maskenball auf der Godesburg

„Wir freuen uns, wenn Ihr die Godesburg in ein buntes Farbenmeer durch Eure Kostüme verwandelt“, wünschen sich die Organisatoren der Gesellschaft. „Wer nicht erkannt werden möchte, kann auch gerne nach alter Tradition eine Maske tragen. Sie soll allerdings nur die Augenpartie verdecken“, lautet der Hinweis für „alle, die während der Pandemie in Sachen Maske und Verkleidung etwas aus der Übung gekommen sind.“ Und so hoffen die Veranstalter rund um ihren Präsidenten Louis Salz, dass die Jecken auch in diesem Jahr genauso fantasievoll verkleidet kommen wie in der Vergangenheit.