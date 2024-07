Rallye durch die Godesberger Innenstadt Das erwartet die Besucher beim Tag der kleinen Bad Godesberger

An jeder Station gibt es – sofern die Kinder die Aufgabe erfüllt haben – einen Stempel. Entsprechende Teilnahmekarten für die Rallye gibt es am Veranstaltungstag in allen teilnehmenden Geschäften oder am Stadtmarketing-Stand, der sich direkt gegenüber Lederwaren Schugt auf dem Theaterplatz befindet. Dort können die Kinder ihre ausgefüllten Karten auch zurückgeben, und zwar „per Einwurf in eine verschlossene Box bis spätestens 17 Uhr“, erklärt von Petersdorff.