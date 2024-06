Fußball, Filme und Konzerte Das erwartet die Besucher im Rüngsdorfer Kulturbad

Den Anfang machen am Freitag, 28. Juni, die „Blues Brothers“. Dabei geht es um Jake und Elwood Blues, gespielt von Dan Aykroyd und John Belushi, die ihre alte Band wieder zusammenbringen wollen, um Geld für den Erhalt des Waisenhauses zu sammeln, in dem sie aufgewachsen sind. Zimperlich gehen sie dabei nicht vor – und schon bald haben sie die Polizei am Hals. Bevor es eine kurze Film-Pause gibt, ist am 5. Juli „Grease“ zu sehen, in dem Danny (John Travolta) und Sandy (Olivia Newton-John) sich in den Ferien ineinander verlieben. Als die Schule wieder anfängt, finden sie sich in derselben Klasse wieder. Und der coole Rock`n`Roller muss sehen, wie es mit dem (anfänglichen) Mauerblümchen weitergeht.