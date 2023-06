Neue Blicke auf die Dinge Das gibt es bei der neuen Kinoreihe „Cinema Paradiso" zu sehen

Bad Godesberg · Astrid Weber ist mitverantwortlich für die neue Kinoreihe „Cinema Paradiso". Zu sehen sind Kurz- und Langfilmen sowie Filmklassiker. Dem GA hat Weber verraten was sie am Medium Film so fasziniert.

12.06.2023, 13:04 Uhr

Astrid Weber ist Referentin des Bildungsangebots „Forum“ im Katholischen Gemeindeverband Bad Godesberg. Foto: Ebba Hagenberg-Miliu