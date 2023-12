Offenes Haus für alle Das ist das Besondere am Leben im Pfarrhaus

Ein gutes Gleichgewicht aus Arbeit und Freizeit, die Trennung von Beruflichem und Privatem ist heute für viele Menschen immer wichtiger. Work-Life-Balance – ein Fremdwort für Bonner Pfarrer, die im Pfarrhaus in unmittelbarer Nähe zu ihrem Arbeitsplatz Kirche wohnen. Wie lebt es sich dort und was erleben die Geistlichen gerade an den Feiertagen um Weihnachten und Silvester?