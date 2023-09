Karneval in Bad Godesberg Das ist das neue Bad Godesberger Prinzenpaar

Die Bad Godesberger Jecken können sich über (oder: auf) ihre neuen Regenten freuen. Florian Bülles und Julia Wickert-Kandaz werden das närrische Volk als Prinz und Godesia durch die Session führen. Die ersten protokollarischen Hürden hat das designierte Prinzenpaar dabei bereits mit Bravour übersprungen. Am späten Dienstagnachmittag stand die offizielle Vorstellung bei Bezirksbürgermeister Michael Wenzel auf dem (vor-)karnevalistischen Programm – Unterzeichnung der entsprechenden Urkunden in dessen Amtszimmer inklusive. Begleitet wurden die Tollitäten in spe von Festausschuss-Präsident Ralph Eisenstein und seinem Vize Dieter Nussbaum.