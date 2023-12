Seit 22 Jahren in Bad Godesberg Das ist das Programm des Philosophischen Salons

Der Philosophische Salon geht in sein 22. Jahr. Die Veranstalter Isobel Frost-Ohm und Markus Melchers haben für die in Muffendorf tagende offene Diskussion im kommenden Jahr weitere monatliche Termine geplant. Gastgeberin Frost-Ohm, eine ehemalige Lehrerin an der Heiderhofer Independent Bonn International School, lädt dafür in ihr gemütliches großes Wohnzimmer ein. Markus Melchers, der als Bonner „ambulanter Philosoph“ eine Praxis unter dem Namen „Sinn auf Rädern“ betreibt und in Bonn auch andere Salontermine organisiert, leitet die muntere, jeweils zweistündige Debatte um zeitlose Themen, die jeder besuchen kann.