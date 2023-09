Plastikblumen und wilder Stühle-Mix Das ist in der Außengastronomie in der Bad Godesberger Innenstadt erlaubt

Die Außengastronomie in der Bad Godesberger Innenstadt erfreut sich großer Beliebtheit. Deren Optik – also ob und in welcher Form Mobiliar und Dekoration zulässig sind – ist in der Gestaltungssatzung für den Stadtbezirk geregelt. Die schreibt zum Beispiel einheitliche Stühle und Tische auf den Terrassen von Imbissbuden, Restaurants und Cafés vor. Eine Vorgabe, die von vielen Betreibern missachtet wird.