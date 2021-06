Konfirmation in Bad Godesberg : Das Miteinander war fast nur per Video möglich

Konfirmation 2021

Der Evangelische Kirchenkreis Bad Godesberg-Voreifel meldete in diesem Jahr 120 Jugendliche, die in den vier evangelischen Gemeinden in Bad Godesberg zur Konfirmation gehen, in Wachtberg sind es 47. Darunter sind auch einige, die eigentlich schon 2020 an der Reihe gewesen wären. Manche feiern erst im September.

Der Evangelische Kirchenkreis Bonn mit seinen zwölf Gemeinden hatte keine genauen Zahlen parat. Etwa drei Viertel, berichtet Pfarrer und Pressesprecher Joachim Gerhardt, haben ihre Konfirmation auf die Zeit nach den Sommerferien verlegt. In einigen Gemeinden wurde schon gefeiert, teilweise in anderen Kirchen. Zum Beispiel zog die Johanniskirche in Duisdorf in die Kreuzkirche am Kaiserplatz um. Die Konfirmandenfreizeit wird in der Lutherkirche und in manchen anderen Gemeinden nachgeholt.

In den vier Beueler Gemeinden werden insgesamt 94 Jugendliche konfirmiert, etwa zu gleichen Teilen jetzt und im September.