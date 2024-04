Session 2024/2025 Das ist das neue Bad Godesberger Prinzenpaar

Ihre Leidenschaft aber ist nur folgerichtig. Schließlich stammt die 50-Jährige aus Eichendorf in Niederbayern, lebt aber schon seit 1978 in Bad Godesberg. „Sobald ich hierher gekommen bin, war ich mit dem Karnevalsvirus infiziert“, sagte sie. Somit ist sie, ihren eigenen Worten nach, eine waschechte „Rheinbayerin“. Kein Wunder also, dass nicht nur die Tochter, sondern auch der Sohn Lannesdorf schon als Kindertollität vertreten hat. Bei den Möhnen betreut die designierte Godesia, die als Bürokauffrau bei der Aarsleff Rohrsanierung in Siegburg tätig ist, die Fidelias Lannesdorf. Ansonsten stehen Familienhund Sally, Familie, Freunde, Wellness und Reisen ganz oben auf der Wohlfühl-Liste.