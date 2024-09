Neuer Treffpunkt im Viertel Das verbirgt sich hinter der „Ge-Nuss-Ecke" in Bad Godesberg

Lannesdorf · Die Räume der ehemalige Konditorei Knappke in Lannesdorf wollten Iris Ohm und Gabi Schmidt nicht leer stehen lassen. Deshalb überlegten sie sich das Konzept der „Ge-Nuss-Ecke“, die in Kürze eröffnet. Was es damit auf sich hat, haben die beiden dem GA verraten.

26.09.2024 , 07:00 Uhr

Gabi Schmidt (l.) und Iris Ohm wünschen sich viele Besucher in der "Ge-Nuss-Ecke". Foto: Kerstin Sievert

Von Kerstin Sievert