Umfrage zur Umgestaltung Das wünschen sich die Godesberger für ihre Innenstadt

Stefan Fröhling, 60 Jahre alt, Inhaber von der Alten Apotheke an der Koblenzer Straße: „Ich denke, dass die Pflastersteine in der alten Bahnhofstraße, am Theaterplatz und vor der Frohnhofer Galeria durch ein einheitliches Pflasterbett, das sich durch die Innenstadt zieht, ersetzt werden sollten. Die alten Steine sind für Fußgänger nicht verkehrssicher.“