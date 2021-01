145. Geburtstag von Konrad Adenauer : „Dat han‘ ich aber nit jesagt“

Der ehemalige Bundeskanzler Konrad Adenauer in seinem Garten in Rhöndorf. Foto: picture-alliance/ dpa/dpa

Bad Godesberg Am Dienstag, 4. Januar 2021, wäre Konrad Adenauer 145 Jahre alt geworden. Ignaz Bender, der einst in Bonn studierte, hatte ein ganz persönliches Erlebnis mit erstem Bundeskanzler der Bundesrepublik.

Am Dienstag, 4. Januar 2021, hätte der erste Bundeskanzler Deutschlands, Konrad Adenauer, seinen 145. Geburtstag gefeiert. Ignaz Bender, der 1957 sein Jurastudium in Bonn begann, hat eine ganz persönliche Erinnerung an Adenauer. Als er sich für sein Studium einschrieb, wollte der Jesuitenorden ihm als Laien die Lagerleitung eines Schülertreffens der europäischen Jesuitenkollegs übertragen. „Ich sagte zu und staunte nicht wenig, wie viele Botschafter und Honoratioren an der Eröffnung des Treffens teilnahmen“, schreibt Bender.