Polizei im Einsatz : Davidstern hing an zwei Ampeln in Bad Godesberg

Ein Davidstern (Symbolbild) Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild

Die Polizei in Bad Godesberg ermittelt derzeit gegen Unbekannte, die in der Nacht von Freitag auf Samstag an zwei Ampelmasten in Bad Godesberg jeweils einen Davidstern aufgehängt haben.



Unbekannte hatten in der Nacht von Freitag auf Samstag an zwei Ampelmasten in Bad Godesberg jeweils einen Davidstern aufgehängt. Dass teilte die Leitstelle der Polizei auf Anfrage mit.

Wie ein bei Facebook gepostetes Foto zeigt, war einer der Davidsterne in einem Schuh befestigt, den Unbekannte an dem Ampelmast an der Bonner Straße aufgehängt hatten. Beide David-Sterne ließ die Polizei unverzüglich abhängen.