Spionin lebte bis 1985 in Bad Godesberg : DDR-Agentin bespitzelte Politiker und Nachbarn in Bonn

Die idyllische Steinstraße: Im Haus Nummer 21 (links) wohnte die Top-Agentin Johanna Olbrich bis 1985. Foto: Ebba Hagenberg-Miliu

Bad Godesberg Die Top-Agentin Johanna Olbrich lebte bis 1985 in einer Zweieinhalb-Zimmerwohnung in der Steinstraße. Als DDR-Spionin war sie ab 1966 auf die erste Liga damaliger FDP-Politiker angesetzt. Von jetzt auf gleich wurde sie aus Bonn abgezogen.



Ob die heutigen Anwohner der gut bürgerlichen Steinstraße ahnen, wer da vor fast 40 Jahren im Haus Nummer 21 lebte? Sonja Lüneburg nannte sich die nette, alleinstehende Dame in der, wie sie selbst in ihren Erinnerungen schrieb, „schönen Zweieinhalb-Zimmerwohnung“. Die lag nicht nur idyllisch am Rhein, zählte die Dame später als Vorteil auf, sondern auch verkehrsmäßig günstig an der Fähre nach Oberkassel.

Denn die Endfünfzigerin war laufend unterwegs: Sie war seit 1975 Sekretärin Martin Bangemanns, eines FDP-Abgeordneten im Bundestag und im Europa-Parlament. Ab 1984 organisierte die freundliche Frau sogar das Vorzimmer des Bundeswirtschaftsministers: Bangemann war nach ganz oben aufgestiegen. Und mit ihm seine vertraute Sekretärin, die hilfsbereite Dame, die so selbstlos bei ihren Nachbarn die Blumen goss. Und ihnen aus Brüssel belgische Pralinen mitbrachte.

Stasichef Erich Mielke (3.v.r.) mit verdienten Stasi- „Kundschaftern“ im Saal der Volkskammer, darunter Johanna Olbrich (3.v.l.), der frühere Kanzleramtsspion Günter Guillaume (r.) mit seiner Frau Christel. Foto: Bundesarchiv (MfS, ZAIG, Fo 0973, Bild 0027)

Angesetzt auf die erste Liga damaliger FDP-Politiker

Im Sommer 1985 war Sonja Lüneburg jedoch plötzlich wie vom Erdboden verschwunden. Die besorgten Anwohner riefen die Polizei. Und als die ihre Wohnung durchsuchte, entpuppte sich die uneigennützige Nachbarin als Johanna Olbrich, Top-Spionin der DDR, von der Staatssicherheit seit 1966 angesetzt auf die erste Liga damaliger FDP-Politiker: von Wiiliam Borm über Hermann Flach bis eben zu Martin Bangemann.

Während Lüneburg alias Olbrich 1985 also von den Ost-Berliner Geheimdienstlern über die Grenze in die DDR geschleust wurde, fanden die erstaunten Bonner Polizisten nach dem überstürzten Aufbruch in ihrer Wohnung das gesamte Equipment, mit dem man in den 1980er Jahren professionell Dokumente abfotografierte. Mitten im Hauptstadt-Bonn in der eher verschlafenen Steinstraße war die so freundliche Frau also ihrer konspirativen Tätigkeit nachgegangen.

Nachbarin hadert noch immer mit der Vergangenheit

Der Fall sei „eine ziemliche Räuberpistole“ gewesen, so erinnerte sich später Sonja Berg, Olbrichs direkte Nachbarin in der Steinstraße 21. Der Buchautor Daniel Becker hat in seiner gerade erschienenen Sonja-Berg-Biografie einige oben genannte Details aus der Sicht der Nachbarin gesammelt, die sich als Olbrichs Freundin fühlte. Wenn Berg, die aus Russland geflüchtet war, jedoch weiter nachdachte, dann quälten sie in den späten 1980er Jahren immer mehr Sorgen, wie naiv sie vormals der „falschen Sonja Lüneburg“ Details ihrer eigenen politischen Arbeit geoutet hatte.

Berg war nämlich mit ihrem Mann in einer der ersten Amnesty-International-Gruppen für Regimegegner der damaligen Sowjetunion aktiv. Sie war eng befreundet mit dem geflüchteten Moskau-kritischen Autorenehepaar Lew Kopelew und Raissa Orlowa und damit in Kontakt mit dem Kreis um den Kölner Schriftsteller und Nobelpreisträger Heinrich Böll, der ebenfalls russischen Dissidenten tatkräftig half. Sonja Berg bot auch selbst geflüchteten Russen in ihrer Wohnung in der Steinstraße Unterschlupf – während nebenan die Top-Agentin zur Übergabe Informationen für die Stasi und damit auch den sowjetischen KGB präparierte. Ob sich also in Plittersdorf die „Räuberpistole“ zur gefährlichen Tragödie entwickelte?

Überstürzter Aufbruch aus Bonn

Diese Frage kann Buchautor Daniel Becker trotz einiger Recherchearbeit nicht beantworten. Sonja Berg selbst blieb bis zu ihrem Lebensende ungewiss, ob Johanna Olbrich den Freunden und Schützlingen der Bergs geschadet hat. Das überzeugte SED-Mitglied Olbrich selbst äußerte sich nämlich nie öffentlich darüber, was genau sie den Genossen in der DDR und Sowjetunion übermittelt hatte.

In Folge einer dieser Übergaben geheimen Materials in der DDR war der netten Dame aus der Steinstraße übrigens ein gravierender Fehler unterlaufen: Wie immer hatte sie ihre Aufenthalte in Ost-Berlin getarnt. Dieses Mal im Sommer 1985 reiste sie über Rom zurück nach Bonn – und vergaß am Tiber in einem Taxi ihre Handtasche mit mehreren Pässen. Die Stasi befahl sofort den Rückzug. Hastig muss die Frau mit dem Falschnamen Sonja Lüneburg die wichtigsten Dokumente aus der Wohnung in der Steinstraße herausgeholt haben. Die Polizei fand die Zimmer in höchst unordentlichem Zustand.

Als „Kundschafterin des Friedens“ ließ sich die Olbrich daraufhin von 1985 bis zur Wende 1989 im sogenannten Arbeiter- und Bauernstaat feiern. DDR-Spionagechef Markus Wolf und der gefürchtete „Minister für Staatssicherheit“, Erich Mielke, lobten ihre treue Quelle. Zehn Orden und Ehrenabzeichen schmückten bald ihre Brust. Das wiedervereinigte Deutschland verurteilte die Agentin dann aber 1992 wegen Spionage zu 30 Monaten Haft, die 1994 jedoch zur Bewährung ausgesetzt wurden. Bis sie 2004 starb, hat die ehemalige Plittersdorferin zu ihren früheren Nachbarn Berg, denen sie so nett die Blumen goss, keinen Kontakt mehr aufgenommen. Zudem hat Buchautor Becker in den Erinnerungen der Agentin vergeblich nach einem Hauch von Selbstkritik gesucht. Sie habe „auch Informationen bei Freunden im Einsatzgebiet abgeschöpft“, steht hingegegen stolz in den Erinnerungen Olbrichs. „Wenn ich von ihnen Relevantes hörte, habe ich es verwandt.“