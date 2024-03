„Mörder“-Schilder in Bad Godesberg Russisches Generalkonsulat soll bei Demo mit Anzeige gedroht haben

Die Mahnwache am vergangenen Donnerstag vor dem Generalkonsulat der Russischen Föderation in Bad Godesberg hat ein Nachspiel. Organisiert hatte diese der Godesberger Ortsverband der Grünen. Anlass war Russlands Krieg in der Ukraine und der Tod von Alexej Nawalny. Stein des Anstoßes: Mindestens zwei Teilnehmer hielten ein Plakat hoch, auf dem auf deutsch und kyrillisch „Mörder“ zu lesen stand. Michael Rodewald war einer von ihnen.