Tod des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny Demonstranten in Schweinheim machen Putin verantwortlich

Die Teilnehmer der Mahnwache forderten ein „Freies Russland ohne Putin“, bezeichneten Putin als Mörder und hielten auch ein Plakat mit dem Porträt des größten politischen Gegners von Präsident Putin, Alexej Nawalny, mit dem Schriftzug „Freiheit für alle politischen Gefangenen in Russland“ in die Kameras der anwesenden Medienvertreter. Am Rande beobachtete die Polizei aus einiger Entfernung das Geschehen, bei dem es keine besonderen Vorkommnisse gab.