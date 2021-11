Workshop im Haus der Familie in Godesberg : Den Countdown bis zur Rente nutzen

Plittersdorf Viele schlittern unvorbereitet in die Rente, sagt Dagmar Völpel. Die Godesbergerin hat als Coach viele Erfahrungen zu dem Thema gesammelt. Sie gibt Tipps, was für einen gelungenen Übergang von der Erwerbstätigkeit zum Ruhestand nötig ist.

Die einen arbeiten länger, die anderen kürzer darauf hin, fast alle aber zählen den Countdown, bis sie da ist, die Rente. Und dann will sie gefüllt sein, die freie Zeit, die Mann/Frau neu gewonnen hat. Dazu braucht es einiges an Vorbereitung, hat Dagmar Völpel beobachtet, seit sie sich 2016 erstmals mit dem Thema beschäftigt hat.

Die Godesbergerin arbeitet als Coach für Beruf und Gesundheit und bietet unter anderem Kurse an, die sich „mit dem eleganten Übergang vom Herbst des Berufslebens in den Spätherbst des Lebens“, wie sie es nennt, beschäftigen. Am 19. November hält sie im Haus der Familie (HdF) einen Workshop ab, der sich an Menschen richtet, für die sich der Ruhestand am Horizont abzeichnet. „Meine Zielgruppe ist ab Mitte 50, denn für manche Optionen braucht es Zeit, vor allem in materieller Hinsicht“, erzählt Völpel.