Achtsamkeitspfad führt an sechs Stationen durch den Kottenforst : Den Wald mit allen Sinnen erleben

Achtsamkeitspfad führt an sechs Stationen durch den Kottenforst

Am Ende der Venner Straße beginnt der Achtsamkeitspfad, für den die Spaziergänger eineinhalb bis zwei Stunden Zeit mitbringen sollten. Foto: Abir Kassis

Schweinheim Ein Achtsamkeitspfad der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald führt an sechs Stationen durch den Kottenforst. Er soll die Spaziergänger anleiten, den Wald mit allen Sinnen zu erleben.

Wandern in der Natur bringt Entspannung und fördert das Wohlbefinden – in diesen coronabeschwerten Zeiten heilsamer denn je. Am Rande des Kottenforstes hat die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) einen der bundesweit ersten Achtsamkeitspfade eingerichtet. Der Pfad soll die Spaziergänger dazu anregen, sich auf das Jetzt zu konzentrieren.