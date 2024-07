Gefallene des Ersten Weltkriegs Gedenktafeln veraltet: Durch Witterung oder Zeitgeist?

Von 1914 bis 1919 seien im Ersten Weltkrieg von rund 2500 Godesberger Kriegsteilnehmern 461 gefallen, rechnet das Stadtarchiv auf Anfrage vor: So viele Sterbefälle von Heeresangehörigen seien beurkundet worden. Ihrer gedacht wird im Stadtteil zum Beispiel noch mit Ehrenmalen am Muffendorfer Remi-Bert-Platz, im Inneren des Lannesdorfer Kirchturms und an der Ostseite der St. Evergislus-Kirche, berichtet Bernd Birkholz vom Heimatverein. Martin Ammermüller, ebenfalls Heimatforscher des Vereins, fügt zwei Orte hinzu: das Mahnmal am Plittersdorfer Hof von Holland mit einer trauernde Mutter nebst Kind und einem Krieger mit gesenktem Schwert von 1917 sowie den symbolischen steinernen Grabhügel am Rheinufer beim Zufluss des Godesberger Bachs. Er wurde nachträglich 1934 von Kriegsveteranen errichtet.