Konfirmation in Bad Godesberg : Der eigene Glaube als Versuch

Konfirmation

Im Drachenfelser Ländchen, das zum evangelischen Kirchenkreis Bad Godesberg-Voreifel zählt, war die Zahl der Konfirmanden mit 69 in diesem Jahr überraschend hoch. „Sonst haben wir im Schnitt um die 50 Konfirmandinnen und Konfirmanden pro Jahrgang“, erklärt Pfarrerin Kathrin Müller von der evangelischen Kirchengemeinde. „Der Jahrgang 2008 scheint zumindest für Wachtberg ein besonders geburtenstarker Jahrgang zu sein.“ Normalerweise gibt es in jedem der beiden Bezirke – der kleinere deckt Pech, Villip, Villiprott und Holzem ab, der größere Niederbachem- je eine Konfi-Gruppe. In Coronazeiten musste man diese Gruppen verkleinern : Es gab drei Vorbereitungsgruppen in Niederbachem und zwei in Pech, die sich immerhin alle wieder in Präsenz treffen und auch Exkursionen etwa zum jüdischen Friedhof in Mehlem und zwei Freizeiten in Merzbach durchführen konnten.

Für die Konfirmationsfeier werden die Gruppen nochmals verkleinert, damit die Kirchen coronagerecht nicht zu voll werden. „Insgesamt feiern wir 13 Konfirmationsgottesdienste an insgesamt vier Wochenenden mit fünf bis sechs Jugendlichen und ihren Familien im Gemeindehaus Niederbachem und der Gnadenkirche in Pech“, sagt Müller. „Dazu feiern wir am Vorabend jeweils die gleiche Anzahl an Abendmahlsfeiern.“ Damit hatte man schon in den ersten beiden Coronajahren gute Erfahrungen gemacht. „Wir haben sie als intensiver und persönlicher als die großen Gottesdienste in (über)füllten Kirchen der vergangenen Jahre erlebt. Darum wollen wir, wenn wir Corona bald hoffentlich hinter uns gelassen haben werden, die Konfirmationsfeiern zwar wieder größer als zu Coronazeiten, aber kleiner als früher halten.“ kpo