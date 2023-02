Neue Infotafel : Der Klufterhof hat jetzt einen QR-Code

Der Klufterhof darf sich jetzt als historisch bedeutsam bezeichnen. Eine Infotafel weist nun auf seine Geschichte hin. Die neue Errungenschaft zeigen v. l. Michael Peters, Iris Henseler-Unger, Karl Josef Schwalb und Britta von Christen. Foto: Ebba Hagenberg-Miliu

Infotafeln weisen in Bad Godesberg auf besonders bedeutende Gebäude hin. Der Klufterhof gehört jetzt dazu. Und mit ihm soll lange nicht Schluss sein, findet der Godesberger Heimatverein.

In sanftem Gelb leuchtet der schmucke Fachwerkbau an der Hochkreuzallee 168 im Sonnenlicht. Unter dem orangefarbenen Dach grüßt Friesdorfs im 17. Jahrhundert in dieser Form errichteter Klufterhof zu den Neubauten der anderen Straßenseite hinüber. Als „wild romantisch“ charakterisiert Iris Henseler-Unger, Vorsitzende des Godesberger Heimatvereins, den Nachfolgebau des schon im 10. Jahrhundert hier bezeugten fränkischen Königsguts. Als „krumm und schief“ beschreibt der Friesdorfer Heimatforscher Karl Josef Schwalb, ebenfalls einst Vereinsvorsitzender, Wände und Böden im Innern. Neben ihm nicken der Besitzer Michael Peters und die heutige Bewohnerin Britta von Christen schmunzelnd. Die Murmeln ihrer Kinder hätten sich vor Jahren in den Räumen wunderbar an der tiefsten Stelle sammeln können, sagt von Christen. „Aber jedes Kind hatte bei der Vielzahl der Räume auch selbstverständlich ein Zimmer.“

Eine ganze Reihe Mitglieder des Heimatvereins haben sich an diesem sonnigen Mittag mit vor dem malerischen Hofbau versammelt. Gerade hat der Verein hier eine nagelneue Informationstafel zur Geschichte des Guts anbringen lassen. Auf der steht unter anderem, dass es 1207 an die Zisterzienserabtei Heisterbach verpachtet, 1318 an die Abtei verkauft und dann mit seinen umfangreichen Ländereien, Weingärten und Fischteichen verpachtet worden war.

Der Klufterhof gilt jetzt als historisch herausragend

„Seit Mitte 2012 statten wir herausragende historische Gebäude mit solchen Infotafeln aus“, erläutert Henseler-Unger. Bislang seien es über 50 Schilder. Dadurch sollen Bürger und Touristen erste Informationen über deren Bedeutung erhalten. „Durch einen QR-Code kann man auch mobil schon Weiteres erfahren. So will der Verein das Geschichtsbewusstsein fördern.“

Karl Josef Schwalb diskutiert mit den weiteren Vereinsmitgliedern inzwischen schon über Details der Hofhistorie. „Da oben wurde früher in der Herrenkammer die jeweilige Pacht festgelegt“, zeigt Schwalb zu einem der Fenster. Martin Ammermüller, ebenfalls ehemaliger Vereinsvorsitzende, erinnert, dass die Anlage im Truchsessischen Krieg wie die Godesburg 1583 ganz zerstört wurde. Derweil berichtet Michael Peters, dessen Familie der Hof seit Mitte des 19. Jahrhunderts gehört, von seiner Kindheit in diesem Haus. „In den 1950er Jahren hatten wir noch keine industrielle Landwirtschaft. Es ging unserer Familie um Selbstversorgung“, sagt Peters. Der Hof habe auch Felder am Rheinufer besessen. Obst und Getreide sei angebaut worden. Hühner wurden gehalten.

„Ich bin noch auf dem letzten Ackergaul des Klufterhofs geritten“, so Peters. „Und da drüben war das Rhabarberfeld“, erinnert sich der Ur-Friesdorfer Schwalb. Peters nickt.