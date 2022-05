Pfadfinder und Junggesellen setzen Maibäume in Bonn : Der Mai beginnt mit einem Kraftakt

Die Friesdorfer Pfadfinder bringen den Maibaum auf dem Klufterplatz in Position. Foto: Benjamin Westhoff

Friesdorf In allen vier Bonner Stadtbezirken und in Wachtberg wurden am Wochenende Maibäume auf Dorfplätzen gesetzt und der Wonnemonat besungen. In Friesdorf halfen auf Einladung des Ortsausschusses die Pfadfinder mit. Der Einsatz des JGV Lannesdorf hingegen war gleich mehrfach gefragt.



Ein wahrer Kraftakt war es für die Pfadfinder, den Maibaum auf dem Klufterplatz in Friesdorf aufzustellen. In ihren traditionellen Kutten hatten sie die Birke am Samstagnachmittag von der Kirche herübergetragen und aufgerichtet. Damit war ihre Arbeit aber noch nicht beendet. Sie stellten auch die Nachtwache, die aufpasste, dass der Baum nicht verschwand.

Dabei hielten sich die Sorgen der Pfadfinder eigentlich in Grenzen. Der Baum sei so groß und so gut verkeilt, dass es schwer sein dürfte, ihn zu klauen, waren sie sich sicher. Eingeladen zum Maibaumstellen hatte der Ortsausschuss Friesdorf. „Das ist der Maibaum für alle Friesdorfer. Das ist die erste Veranstaltung seit Corona und wir haben gesagt, wir wollen die Leute bei Essen und Trinken zum gemütlichen Beisammensein einladen“, sagte Vorsitzender Ralf Hünten. Das war aber noch nicht alles: Für Musik sorgte der Männerchor Friesdorf.

Pfarrblasorchester spielt zu Ehren Geflüchteter die ukrainische Hymne

Beim Maiansingen in Muffendorf war auch das Pfarrblasorchester unter der Leitung von Michael Langenbach-Glintenkamp dabei. Besonderer Höhepunkt war, als es für die Geflüchteten unter den Gästen die Nationalhymne der Ukraine spielte. Besucher konnten sich zudem über den Auftritt des Bergfunken-Kindertanzcorps‘ mit seinem Bändertanz freuen.